Dramma in spiaggia. Bimba cade dallo scivolo e finisce all’ospedale. Genitori sotto choc

Cade dallo scivolo mentre è in spiaggia e finisce all’ospedale in codice rosso. Paura, nel pomeriggio di ieri, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti: una bimba romana di nove anni e mezzo, è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Santo Spirito di Pescara. L’incidente è avvenuto nello stabilimento Sangro Beach: la bambina stava giocando quando ha perso l’equilibrio, battendo la testa e altre parti del corpo. Nessuno ha assistito direttamente all’episodio ma l’allarme è stato lanciato tempestivamente.

I soccorsi

La bambina è ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Pescara: ha riportato un trauma cranico con una ferita lacero-contusa, ma non è in pericolo di vita. L’ipotesi più probabile è che la bimba si sia ferita mentre giocava sullo scivolo, ma non si esclude che sia finita giù da un muretto che si trova nelle vicinanze dell’area giochi.

fonte: Leggo