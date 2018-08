Dramma in spiaggia, sepolto per gioco sotto la sabbia: muore ragazzo di 21 anni

Una giornata di vacanza si è trasformata in un vero e proprio incubo per un ragazzo di 21 anni, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, che è morto in seguito ad un gioco finito male. La vittima si trovava sulla spiaggia di Barbatre, a sud dell’isola bretone di Noirmoutier, quando, intorno alle 17:30 del pomeriggio di ieri, domenica 12 agosto, si è seppellito per gioco sotto la sabbia. Ma il giovane aveva scavato la buca proprio nel punto dove sopraggiunge la marea così quando l’acqua del mare è cresciuta ha provocato il crollo delle pareti dello scavo intrappolando il 21enne, che non è riuscito ad uscire neanche con l’aiuto degli amici, di un parente e di altri bagnanti, che per primi, nonostante lo choc, sono riusciti a lanciare l’allarme.

Fonte: FanPage