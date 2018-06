DRAMMA NEL MONDO DELLA MUSICA: LA STAR INTERNAZIONALE RICOVERATA D’URGENZA.

I fan di Travis Barker sono decisamente in apprensione: il batterista dei Blink-182, infatti, è stato ricoverato per la seconda volta in pochi giorni in un ospedale di Los Angeles.

IL RICOVERO

Le notizie rivelate da Tmz preoccupano non poco i fan, anche se l’atteggiamento di Travis, dopo il secondo ricovero, è molto positivo: «Non vede l’ora di uscire e tornare al lavoro». A causa dei problemi di salute del loro batterista, i Blink-182 hanno dovuto cancellare alcune date del loro tour e hanno intenzione di recuperarle nel prossimo autunno.