DRAMMA. Sua Moglie muore di infarto, torna a casa disperato e si suicida. Famiglia distrutta.

Dramma nel dramma in Via S. Antonio Abate a Napoli, ieri una donna di 62 anni è stata trasportata d’urgenza in ospedale per forti dolori al petto. Purtroppo a nulla è valsa la corsa in ospedale, Adelina è morta. Il marito, Gennaro, sconvolto dalla perdita della moglie rientrato in casa alle ore 2:30 del mattino è salito sulla lavatrice lanciandosi dal finestrino del bagno, togliendosi così la vita. Oggi si terranno nella chiesa del quartiere i funerali di entrambi. (Teleclubitalia)