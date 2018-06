DRAMMATICO INCIDENTE: MORTI SUL COLPO DUE RAGAZZI.

L’incidente è accaduto nel Comune di Rovito. Morti Alessandro Di Donato, 16 anni, e Giuseppe Visignano, 22 anni. Rimasta gravemente ferita nello scontro anche una ragazza di 18 anni, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.

L’INCIDENTE

Stando a quanto ricostruiti dagli inquirenti, due vetture che procedevano in direzione opposta si sarebbero scontrate. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando centrale di Cosenza che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte agevolando le operazioni dei sanitari per il trasporto in ospedale. Alessandro è deceduto in ospedale dopo il trasporto.