Droga: due arresti, coinvolte anche Milan e Inter

Tra gli arrestati nell’orazione dell’antidroga del commissariato di Milano risultano esserci Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan. Lucci avrebbe, secondo le prime indagini, ricevuto la droga da alcuni albanesi all’interno di un locale. Nel blitz è finito in manette lo steward dell’Inter Massimo Mannelli.

Il capo ultras ha diversi precedenti per reati sportivi, già condannato per aggressione a Viriglio Motta (interiste che durante il derby del 2009 aveva perso un occhio per un pugno ricevuto dal tifoso)