Droga, Cc arrestano docente ginnastica

REGGIO EMILIA, 15 FEB – Un insegnante di educazione fisica, 53 anni, custodiva in casa circa mezzo chilo di marijuana: lo hanno scoperto i carabinieri di Toano e del nucleo operativo di Castelnovo Monti, al termine di una mirata operazione antidroga. L’uomo, docente in un paio di istituti secondari di scuola primaria nel crinale appenninico reggiano, è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. I militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e uno smartphone con messaggi in codice, dove le dosi venivano definite ‘mattonelle’. L’uomo è stato prelevato dai carabinieri ieri mattina proprio in una delle scuole dove insegna, per procedere alle perquisizioni. Nell’abitazione dove ha il domicilio, in un comune della montagna reggiana, sono stati trovati circa 120 grammi di marijuana, mentre la quantità più consistente è stata sequestrata nella sua residenza a Reggio Emilia. Gli investigatori sono risaliti all’insegnante monitorando i giovani consumatori di droghe leggere.

2018-02-15_1151712293