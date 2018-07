DROGA DELLO STUPRO. Può essere mortale, sta girando fra i ragazzini. Genitori in Allarme.

Due condanne a 12 anni di carcere e una a 8 anni e 6 mesi. Si è chiuso il processo a carico di tre uomini arrestati, tra dicembre 2017 e gennaio 2018, perché stordirono una 22enne con la benzodiazepina, la cosiddetta “droga dello stupro”, versata in un drink. La donna fu poi abusata in casa di uno dei tre a Bellusco, in Brianza. I giudici hanno riconosciuto l’aggravante dell’uso della droga.

Il fatto

Il Tribunale di Milano ha disposto una serie di misure di sicurezza a pena espiata a carico degli imputati. I giudici della decima penale hanno disposto la misura dell’obbligo della comunicazione alle forze dell’ordine della loro residenza e dei loro spostamenti quando usciranno dal carcere, oltre a prescrizioni negli orari per uscire di casa e al divieto di frequentare luoghi in cui si trovano minori. I giudici hanno anche condannato i tre imputati a un risarcimento provvisionale di 75mila euro a favore della vittima. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra 60 giorni.

