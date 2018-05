Coca e festini a Milano: ex “gieffini”, presentatori tv e modelle coinvolti

Un’inchiesta ha portanto a un’ordinanza di custodia cautalera nei confronti di 23 persone. Un giro di droga milionario destinato a vip, professionisti e imprenditori. C’è un ex modella dell’Isola dei famosi, altre fotomodelle, personaggi dello spettacolo tra i clienti dei pusher che lavoravano per i trafficanti coinvolti nell’inchiesta del tribunale di Milano «The Hole» come riporta ilgazzettino

Tra i clienti noti risultano anche ex concorrenti del Grande Fratello, conduttori televisivi, la fidanzata di un ex tronista di Uomini e Donne, ristoratori e cuochi del centro, personaggi della moda. Gli oltre 300 chili di droga sequestrati dai carabinieri del Comando provinciale di Milano sarebbero finiti in buona parte nei locali della movida di Milano e consegnati a domicilio a modelle e vip, si legge chiaramente nell’ordinanza firmata dal gip Maria Vicidomini.

Oltre ai 23 arresti è stato disposto il sequestro di un centro esteticodi Cerro Maggiore (Milano), che le intercettazioni e gli appostamenti hanno dimostrato essere la base degli incontri per la gestione degli affari di droga tra i vari trafficanti.