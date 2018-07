Droga la figlia di 8 mesi perché piange troppo: la piccola è morta di overdose.

Non riusciva a far smettere di piangere la figlia di 8 mesi così ha somministrato alla piccola una dose massiccia di metadone per farla dormire finendo per scatenare un’overdose che l’ha uccisa.

La tragedia familiare

Protagonista una giovane mamma, Tanja Lakic Mahud, condannata a 15 anni di carcere da un tribunale di Belgrado.

Pochi attimi dopo si è scoperto il corpicino senza vita della piccola abbandonato sul balcone di casa coperto di borse. Dopo l’autopsia la donna aveva tentato di dichiarare che sua figlia era morta per overdose dopo l’allattamento al seno poiché lei era una tossicodipendente, ma ha confessato di averle somministrato metadone destinato a lei perché la piccola non smetteva di piangere.

Fonte: FanPage