“Dune”- il nuovo romanzo di Carlo Molinari

Dune

Castelvecchi, 2017

pp.152, euro 16,50

“Dune” è il titolo del nuovo libro di Carlo Molinari che racconta la storia di un giovane diciassettenne, Tommaso, nel suo passaggio all’età adulta, a partire da una calda estate del 1980.

Subito dopo la perdita del padre, Tommaso e sua madre Giulia si vedono costretti a trasferirsi dal quartiere romano di Trastevere alla città di Sabaudia, dove Elena, amica del cuore di Giulia, può ospitarli in una vecchia casa di famiglia, una torre saracena a picco sul mare.

Sarà proprio l’incontro tra Tommaso e l’affascinante Dott.ssa Elena Hemmett, che ha più del doppio della sua età, a travolgere la vita e i sentimenti del ragazzo. Pur essendo per lei soltanto un giovane amico, Tommaso trascorre le sue giornate nel desiderio costante di rivederla, e contemporaneamente vivendo la sua crescita tra amici, gli impegni scolastici ed una viscerale passione per la fotografia.

Ma quando Tommaso si dichiara a casa della donna sulle dune, un piccolo angolo di paradiso dove era riuscito ad entrare più volte durante la sua assenza, ha inizio la storia che sconvolgerà la vita di entrambi.

In un crescendo di emozioni, Carlo Molinari descrive da una parte il legame profondo che unisce madre e figlio, dall’altra l’amore segreto tra Tommaso ed Elena vissuto come “un incendio che non poteva divampare oltre il limite dei loro cuori”.

Sullo sfondo di morbide e avvolgenti dune, tra le corse in bicicletta di Tommaso e gli attimi fotografati che scandiscono il tempo che passa, il romanzo di Carlo Molinari è un manifesto d’amore per le donne, in cui la sensibilità di un giovane uomo si misura costantemente con i personaggi femminili del racconto.

Biografia

Carlo Molinari nasce a Roma. È medico chirurgo, cantautore e scrittore. Come cantautore cresce tra le stanze polverose del Folk-Studio, nel cuore di Trastevere. È autore di testi e musiche.

Il suo cd “ La fortuna di un giorno qualunque” (2001) è stato prodotto e pubblicato dall’etichetta indipendente “Storie di Note”. Romanzi: Bisturi & diamanti (Marlin Editore, 2007), Come vento nelle risaie (Castelvecchi, 2011), Breve storia di Hector (Kindle book su Amazon, 2013), Racconti (Pagine, 2013).