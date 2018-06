DANIELA D’URSO: “CHI ATTACCA MIA SORELLA È UNO SCARTO….”

Daniela, la sorella di Barbara D’Urso, difende la nota conduttrice dopo la fine del Gf 15 e lo fa in seguito alla valanga di offese e insulti ricevuti sui suoi diversi canali social. Daniela D’Urso, direttamente su Instagram, si è rivolta agli ‘scartati dal Gf 15’ e ai loro ‘genitori palesemente inca**ati’ perché i figli non hanno superato i casting utilizzando parole piuttosto dure dettate molto probabilmente dall’esasperazione. La donna sostiene: “L’assurdità è che tutti con il loro ipocrita disgusto intriso di finto moralismo e perbenismo, fanno finta di non sapere che il vero, trashissimo sogno gli uni degli altri è essere seduti in uno dei programmi che disprezzano tanto”

Fonte: Leggo