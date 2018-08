E’ GIALLO SULLA MORTE KAOS: i dati emersi dall’AUTOPSIA lasciano tutti senza parole

Si tinge di giallo la morte di Kaos, il cane eroe del sisma di Amatrice del nucleo cinofilo «Pivec rescue dog». Come riporta Il Messaggerosecondo i primi risultati dell’autopsia sarebbe stato stroncato da grave patologia acuta cardiaca. Un infarto quindi e non un avvelenamento come denunciato dal padrone Fabiano Ettorre attraverso il suo profilo Facebook che alla notizia ha risposto con rabbia: «Vogliono mettere tutto a tacere».

L’autopsia

Ma per coloro che hanno esaminato la salma di Kaos all’Istituto zooprofilattico di Teramo si sarebbe trattato di una morte naturale, escludendo di fatto l’ipotesi di avvelenamento. Ma, scrive Il Messaggero, per il verdetto tossicologico che darà la certezza assoluta sarà necessario attendere almeno un paio di mesi. Una tesi quella dei medici veterinari che viene avvalorata dall’assenza di tracce di esche avvelenate nel giardino di casa nell’Aquilano dove è stato ritrovato il cane. «Vedrete, diranno che è caduto dal balcone – dice Fabiano Ettore al Messaggero – Non ci credo a questa buffonata. Credo invece che vista la grande risonanza qualcuno tenterà di mettere a tacere la storia».