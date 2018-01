E’ in malattia ma spaccia, arrestata

CAPANNORI (LUCCA), 27 GEN – Un’operatrice socio sanitaria di 50 anni, è stata arrestata ieri sera a Capannori (Lucca) dai carabinieri che, nel corso di un controllo stradale, l’hanno trovata in possesso di un panetto di hashish da 100 gr, verosimilmente acquistato poco prima. Processata oggi con rito direttissimo dopo la convalida dell’arresto, la donna ha patteggiato la pena di un anno. Al momento del controllo la 50enne risultava assente dal lavoro per malattia: nel corso della perquisizione della sua abitazione i militari hanno recuperato ulteriore materiale per il confezionamento e lo spaccio di droga.

