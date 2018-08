«E’ meglio di quando era in vita» Fa SESSO col fantasma del fidanzato: «Stiamo provando ad avere un figlio»

Superare il dolore e il lutto dopo la morte di una persona amata non è semplice, ma una donna, nota ai media solo come Simone, dichiara di avvertire ancora la presenza del fidanzato scomparso, soprattutto a letto. La donna si dice “decisamente sicura” che si tratti dello spirito del suo ex partner. E tutto è cominciato poco dopo la sua morte. Simone racconta di fare sesso regolarmente con il fantasma del suo compagno. «Ho delle belle sensazioni quando mi fa visita a tarda notte», spiega in un’intervista radiofonica riportata da Metro.uk.

«Avevamo una relazione stabile da molto tempo, ma purtroppo è venuto a mancare», racconta durante la diretta radiofonica rispondendo ai conduttori che avevano chiesto al pubblico di parlare di eventuali esperienze paranormali. «Io so solo che lui è lì. Quando mi eccito un po’ lui si avvicina sempre di più. Sono sicura che è lui, non si tratta di un sogno». Non è la prima donna a parlare di presunti rapporti sessuali con gli spiriti. Amethyst Realm, consulente britannica, ha raccontato in televisione di aver fatto sesso con una quindicina di amanti “invisibili” e di aver incontrato finalmente quello giusto. «Ora vogliamo avere un bambino», ha dichiarato. (Il Mattino)