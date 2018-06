È MORTA LA FAMOSA MISS. AVEVA SOLO 32 ANNI

Sophie, 32 anni, era famosa per essere su Love Island nella serie 2 del 2016. L’ex reality star, originario di Newcastle, è stata incoronata Miss Great Britain nel 2009. Era anche una ex Miss Newcastle. Non è chiaro come sia morta Sophie, ma un portavoce della polizia ha detto che non ci sono circostanze sospette che circondano la morte.

IL FIDANZATO

Il suo fidanzato ha rivelato le notizie su Facebook. Condividendo una foto di loro insieme, ha scritto: “Non dimenticherò mai quel sorriso ti amo così tanto tesoro il tuo mondo per sempre e sempre”