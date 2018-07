È morto a 18 anni. Un tragico incidente è stato fatale. La Famiglia è distrutta, la città in lacrime.

Un incidente mortale si è verificato stanotte sul Corso Italia. La vittima è un giovane che da poco ha compiuto 19enne residente a Villaricca. Si chiamava Armando Roselli. Sarebbe stato sbalzato dalla moto. L’incidente è avvenuto verso l’una e trenta di stanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Marano. Il giovane è morto durante il tragitto all’ospedale San Giuliano.

La dinamica

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della locale Stazione, guidati dal maresciallo Salvati, insieme ai colleghi della Radiomobile di Marano, diretti dal tenente Tessitore, pare che il giovane si sia scontrato con la moto contro una Smart guidata da una ragazza. Quest’ultima pare stesse effettuando una manovra nei pressi della villa comunale. Lo schianto è stato tremendo. Nonostante Armando Roselli avesse il casco, le sue condizioni sono apparse subito gravi. La ragazza alla guida della Smart si è subito fermata ed ha allertato i soccorsi che sono arrivati poco dopo. Inutile la corsa in ospedale. Armando purtroppo non ce l’ha fatta. La sua vita è stata spezzata come i suoi sogni, per sempre. Era descritto da tutti come un bravo ragazzo, solare con tanta voglia di vivere