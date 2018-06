È MORTO IN UN TRAGICO INCIDENTE NELLO STESSO PUNTO DOVE IL PADRE PERSE LA VITA ANNI FA. È UNA STORIA DRAMMATICA 👇🏻

Si chiamava Walter Mazzucchi il 16enne morto ieri a Trepalle, sulla strada Statale 301 del Foscagno che collega Bormio a Livigno, in provincia di Sondrio. Il giovane sarebbe deceduto a seguito di uno scontro tra una moto di piccola cilindrata che stava guidando e una vettura. Il sinistro è avvenuto nella zona del passo Eira. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo di Trepalle stava viaggiando in sella alla sua moto cross quando si è scontrato con un monovolume, un Ford Galaxy, condotto da un turista di nazionalità australiana. L’automobilista è uscito illeso dallo schianto, mentre per il ragazzino non c’è stato purtroppo nulla da fare.

LA COINCIDENZA

A rendere ancora più tragico il destino di Walter una terribile coincidenza: cinque anni fa il 16enne aveva perso il padre, Renato Mazzucchi, in un incidente avvenuto proprio nella zona del passo Eira, quando fu investito da un’auto mentre camminava lungo il bordo della strada diretto a prendere la motoslitta e tornare a casa. L’intera comunità si è stretta alla mamma di Walter e ai due fratelli maggiori della vittima dello schianto.