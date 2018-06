È MORTO UNO DEI PIÙ GRANDI BALLERINI DEL MONDO:”ERA ANCORA GIOVANISSIMO…”

La Spagna piange uno dei suoi artisti più amati: è morto a 40 anni Eduardo Del Prado, più noto come Edu, cantante, ballerino e attore conosciuto anche in Italia per la sua partecipazione alla serie tv Un Paso Adelante.

LA STORIA

Edu Del Prado, che avrebbe compiuto 41 anni ad agosto, era affetto da tempo da una grave malattia: la notizia è stata riportata anche dall’edizione in lingua spagnola di Broadway World. Nato nel 1977 da padre guineano-equatoriale e da madre andalusa, al di fuori del suo paese era diventato famoso al grande pubblico grazie al ruolo, in Paso Adelante, di Cesar Martin, un giovane omosessuale appena approdato all’interno della scuola di danza.