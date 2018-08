“È ubriaco”. La scoperta choc sul pilota. Attimi di paura per i passeggeri a bordo

Era ai comandi e pronto a partire, ma nel sangue aveva diversi grammi di alcol. Il pilota del volo della Finnair in partenza da Helsinki per Roma è stato fermato prima del decollo. A seguito di alcuni controlli, l’uomo è stato scoperto in stato di ebrezza e subito sono state attivate le procedure previste per sostituirlo. Nel sangue, infatti, gli sono stati ritrovati 1,5 grammi di alcol. Solo sconcerto e un pò di spavento per i passeggeri a bordo, che comunque non hanno subito conseguenze. Il volo è partito con un’ora e mezza di ritardo dopo aver cambiato l’equipaggio in tutta fretta.

fonte: Fanpage