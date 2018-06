“È UN ANGELO”: 15ENNE DISLESSICA USA LA LINGUA DEI SEGNI TATTILE PER TRANQUILLIZZARE PASSEGGERO SORDO E CIECO

Si sono conosciuti per caso a bordo di un aereo Alaska Airlines partito da Boston e diretto a Portland Tim Cook e Clara Daly, 64 anni lui, 15 lei. Due mondi apparentemente diversi e invece così vicini. Clara è una ragazza dislessica che, per un anno, ha preso lezioni di lingua dei segni americana, Tim è un uomo sordo e cieco.

LA STORIA

Durante il volo, le hostess dell’aereo non riuscivano a comunicare con Tim, così hanno pensato di chiedere ai passeggeri se qualcuno di loro conoscesse la lingua dei segni americana. Clara non ci ha pensato due volte e si è offerta di aiutare l’uomo. I due hanno chiacchierato a lungo, come si vede dalle immagini, tramite la lingua dei segni tattile. “È un angelo”, ha detto l’uomo a una tv di Portland.