“È una bella bambina!” Medico eroe fa nascere la piccola in ambulanza.

Ieri sera la pagina Nessuno Tocchi Ippocrate ha pubblicato la storia di un singolare parto. Protagonisti i medici dell’ambulanza della Postazione Vomero che sono stati allertati dalla chiamata di una donna in travaglio, residente a Montecalvario.

La nascita

I concitati minuti sono stati raccontati : “La cicogna 118 trasporta la bimba di corsa al Cardarelli tamponando una grave emorragia in corso! Il secondamento è avvenuto nel mezzo di soccorso! Mamma e bimba salve! Complimenti all’equipaggio VOMERO: Medico Tommaso Prisco; Infermiere Enzo Grieco; Autista Soccorritore Sergio Crescenzo Complimenti estesi anche alla gente del quartiere che ha aiutato la donna ma sopratutto all’equipe ginecologica del Cardarelli che ha atteso l’ambulanza con l’incubatrice! non so che nome avrà la bimba ma per noi sarà’: centodiciottina!”.