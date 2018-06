«GAY DI MER.. DIMETTITI O FAREMO DEL MALE ALLA TUA FAMIGLIA» PROIETTILI E MINACCE AL SINDACO

E’ accaduto nel napoletano e precisamente a San Giorgio a Cremano. Incredibile e sconcertante episodio di omofobia quello avvenuto a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Il sindaco della cittadina vesuviana, Giorgio Zinno, ha infatti ricevuto minacce e proiettili da parte di ignote, che hanno fatto capire chiaramente le loro intenzioni. “Gay di mer…, dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia”. Il tutto, con allegato due proiettili magnum di quattro millimetri.

LA MINACCIA

Una minaccia sconvolgente, recapitata venerdì mattina, ma di fronte alla quale il sindaco non ha abbassato la voce. Immediatamente, infatti, ha presentato denuncia ai Carabinieri, che hanno aperto le indagini a trecentosessanta gradi per trovare i colpevoli di un gesto così allucinante, tanto più perché la vittima non è un ragazzino indifeso vittima dei bulli di paese, ma addirittura il primo cittadino, e dunque una persona pubblica che non ha mai nascosto (anzi, tutt’altro) la sua scelta di vita.