Ecco chi è l’Imprenditore PORCO che ha drogato e violentato per ore una ragazza di 21 anni…

Il suo nome si legge su tutti i giornali ultimamente. Stiamo parlando di Federico Pesci, uomo molto conosciuto a Parma e proprietario di una catena di negozi di abbigliamento. È accusato di aver sottoposto una 21enne a 5 ore di torture e violenze, con la complicità del nigeriano Wilson Ndu Anihem.

“Questa è una follia. Uno come me in galera?”, ha dichiarato alle telecamere mentre veniva arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate. “Violenze inaudite”, le definiscono gli inquirenti, che hanno mostrato alla stampa una borsa contenente gli strumenti con cui la 21enne parmigiana è stata torturata. Il pronto soccorso di Parma ha dichiarato di non essersi mai trovato di fronte a una donna con delle lesioni di quel tipo: “Ha subito delle violenze brutali”.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito il 18 luglio il 46enne parmigiano aveva contattato tramite alcuni messaggi la ragazza, invitandola ad uscire la sera. La 21enne aveva accettato e dopo una serata in un locale i due si erano spostati nell’attico dell’uomo. Qui Pesci ha chiamato al telefono Anihem chiedendogli di portare della droga, ma una volta arrivato nell’abitazione del 46enne sono iniziate le prolungate violenze ai danni della giovane. Quando la 21enne è stata finalmente liberata, lo stesso 46enne ha contattato un taxi per farla riaccompagnare a casa. I genitori della ragazza si sono accorti che era successo qualcosa dagli evidenti segni presenti sul suo corpo, dai dolori insopportabili e dalla impossibilità ad alimentarsi. È immediatamente partita la segnalazione alla Squadra Mobile. Gli agenti hanno così identificato i presunti responsabili e per loro è arrivato alla fine l’arresto.

fonte: Huffingtonpost