Ecco la verità: Pamela fu violentata, stordita di eroina e poi accoltellata. Non ha dell’orrore, di più. Gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire le ultime ore di Pamela Mastropietro, la ragazza di Roma ritrovata fatta a pezzi in una valigia lo scorso gennaio. Secondo il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, la 18enne è stata violentata mentre si trovava sotto l’ effetto dell’ eroina, per poi essere uccisa a coltellate e infine smembrata, in modo da cancellare le tracce dello stupro. Parzialmente diversa la tesi del gip, Giovanni Maria Manzoni, secondo cui tra la giovane e il nigeriano si sarebbe creato un «clima amicale», poi degenerato nel delitto, quando la ragazza si sentì male a causa della droga in casa di Oseghale il 30 gennaio scorso. Il giorno dopo il corpo della 18enne fu ritrovato chiuso in due trolley nelle campagne maceratesi. La decisione del tribunale, presieduto da Alberto Pallucchini, arriverà forse oggi, o comunque entro la settimana. «Nessuno vuole una giustizia sommaria – ha detto ad Ancona l’ avvocato Verni che acquisirà i documenti del procedimento, ma che non era coinvolto tecnicamente nel Riesame -. Vogliamo che chi ha compiuto questo efferato omicidio venga assicurato alle patrie galere, che siano state uno, due, tre o quattro persone».