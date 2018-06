Terra al buio per 103 minuti, il 27 luglio l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo

Si vedrà anche dall’Italia. E anche Marte si prepara a dare spettacolo. Nella stessa notte il Pianeta Rosso sarà visibile come non accadeva dal 2003

Quella del prossimo 27 luglio sarà una notte da segnare sul calendario e ricordare: il cielo si ‘tingerà di rosso’ regalando la più lunga eclissi totale di Luna del secolo e una grande opposizione di Marte, che permetterà di osservarlo con una visibilità eccezionale come non capitava dal 2003. A segnalarlo sono la Nasa e l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project.

Il 27 luglio, quando la Luna si nasconderà dalla luce del Sole dentro l’ombra della Terra, “si troverà alla massima distanza dalla Terra. Sarà quindi la cosiddetta ‘miniluna’, cioè la più piccola Luna piena dell’anno”, precisa Masi. La fase totale dell’eclissi durerà circa 103 minuti, la più lunga del secolo. “Sarà completamente visibile a occhio nudo, anche dall’Italia e raggiungerà la fase massima alle 22.23. Si troverà nella parte bassa dell’orizzonte, assumendo quelle tonalità bronzee che le danno il nome popolare di Luna rossa”.

A poca distanza dalla Luna, farà la sua figura pure Marte, generalmente difficile da osservare con i telescopi. In quella stessa notte raggiungerà infatti l’opposizione, mentre sarà prossimo alla sua minima distanza dal Sole. “E’ la condizione ideale di visibilità del Pianeta rosso, la migliore da quella storica dell’agosto 2003 – conclude Masi – Quella del 2018 sarà una cosiddetta ‘grande opposizione’. Marte sfoggerà il suo intenso color rubino, facendo coppia con quello del nostro satellite. Sarà più luminoso di Giove, e superato in brillantezza solo da Venere”.

Naturalmente si sbizzarriscono le previsioni dei veggenti e dei complottisti

Secondo la profezia delle lune di sangue (dall’inglese Blood Moon Prophecy),una teoria portata avanti dai pastori protestanti John Hagee e Mark Biltz, sostiene che nel corso di una (in inglese) tetrade (una serie di quattro eclissi lunari totali consecutive, in cui la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, che manifesta sei pleniluni nello stesso periodo, e senza che si abbiano eclissi lunari parziali nel frattempo) si avranno degli eventi gravi per Israele, che potrebbero coincidere con la tribolazione.

Le feste del calendario ebraico, un calendario luni-solare, coincidono con dei momenti di luna piena, ed ecco perché si ha la perfetta coincidenza con la peshah, la sukkhot, e altre feste di questo calendario.

Questo tipo di configurazione astronomica, che cominciò con l’eclisse lunare dell’aprile 2014 (in inglese) , per questi pastori protestanti sarebbe un segno della fine dei giorni.