Economia, Tartaglione (Pd) a Confprofessioni: “Accesso al credito, tutela delle partite Iva e semplificazione saranno priorità”

“Accesso al credito, sburocratizzazione e digitalizzazione, cuneo fiscale, tutela delle partite Iva, equo compenso e possibilità di accedere ai fondi europei da parte dei professionisti: sono questi i punti-chiave su cui lavorare per continuare a tendere una mano ai liberi professionisti. Ringrazio Confprofessioni Campania e il presidente Mazzella per questa preziosa occasione di confronto su temi concreti come: è stato uno scambio franco e molto utile. Da parte delle categorie professionali c’è il riconoscimento di un lavoro importante svolto in questi cinque anni, noi partiamo dagli impegni mantenuti, con la consapevolezza di dover proseguire con serietà su questa strada per non lasciare indietro una parte fondamentale dell’Italia, che è il primo Paese in Europa per numero di liberi professionisti”.

Così Assunta Tartaglione, deputata del Partito Democratico e candidata alle prossime elezioni politiche nel primo degli incontri che Confprofessioni Campania ha organizzato, nella propria sede di Napoli, con l’obiettivo di esporre problematiche e criticità del mondo delle libere professioni alle principali forze in campo, ascoltando con attenzione le proposte dei programmi elettorali.

Alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, e di Sonia Palmeri, assessore al Lavoro e Risorse Umane per la Regione Campania.

“Abbiamo rappresentato loro le esigenze dei liberi professionisti – ha spiegato il presidente di Confprofessioni Campania, Francesco Mazzella – e in particolare la necessità di intervenire con una visione organica e moderna per tutelare il valore delle prestazioni professionali. Aggregazioni professionali multidisciplinari e specializzazioni sono leve importanti per tutelare la qualità delle prestazioni professionali e il loro valore. Tanto è stato fatto, ma tanto resta da fare”.

Hanno fornito elementi utili alla discussione, rappresentando criticità e proposte, rappresentanti di ADC (Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), PLP (Psicologi Liberi Professionisti), Sindacato Forense, ANF (Associazione Nazionale Forense) e UGDEC (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

“Per noi è fondamentale – ha aggiunto Francesco Mazzella – registrare l’impegno della politica su proposte che tengano conto della necessità di adeguamento a un mercato in forte evoluzione, mettendo da parte naturalmente populismo e demagogia”.

Gli incontri proseguiranno con rappresentanti di Forza Italia (il prossimo 14 febbraio) e MoVimento 5 Stelle, sviluppandosi ancora intorno a previdenza, fisco, finanziamenti, competitività, conciliazione lavoro/famiglia.