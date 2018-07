Egiziano entra al bar, rapina l’incasso e stupra le due bariste: subito ai domiciliari

Incubo a Dobbiaco, presso un Bar situato in zona Campore. Passata l’ora di massima affluenza di clienti per il pranzo, le ragazze sono principalmente impegnate a sistemare il locale. In questo momento entra un egiziano, Aziz Sharian (36 anni), un phaser in mano con cui minaccia le 2 ragazze. Si fa consegnare l’intero incasso della giornata.

L’orrore

A questo punto obbliga le ragazze a entrare nel retro e lì le stupra entrambe. Si dà alla fuga a bordo di uno scooter e parte l’allarme alle forze dell’ordine. Le due ragazze sono state ricoverate per accertamenti. L’egiziano catturato si trova in stato di arresto presso il suo domicilio a disposizione della magistratura.

Fonte: Libero Giornale