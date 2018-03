Egiziano ucciso a Milano, un fermo

MILANO, 5 MAR – Un egiziano di 21 anni è stato fermato dalla squadra mobile per l’omicidio di un connazionale, ucciso sabato pomeriggio nell’abitazione che condivideva in via Meucci 2 a Milano. Rezk Marai è un manovale incensurato che viveva nell’abitazione assieme ad almeno altri 6 connazionali. Secondo i testimoni la lite che ha portato all’omicidio è nata da una banale battuta sulle rispettive zone di provenienza. La vittima, infatti, è intervenuta in una conversazione dopo aver sentito una frase che lo ha infastidito e i due si sono aggrediti. Marai ha avuto la meglio colpendolo con una coltellata sopra il cuore. Subito dopo è scappato e ieri pomeriggio gli agenti lo hanno rintracciato in piazzale Nigra.

2018-03-05_1051733402