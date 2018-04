Election day in Sardegna il 10 giugno

CAGLIARI, 3 APR – Le prossime elezioni amministrative in Sardegna si terranno domenica 10 giugno (dalle ore 7 alle 23), come nel resto d’Italia. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali nei 43 Comuni che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno in corso. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci – previsto ad Assemini e Iglesias, unici centri con oltre 15mila abitanti – si terrà domenica 24 giugno. Il presidente della Regione Francesco Pigliaru, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 ‘Indizione delle elezioni comunali e provinciali’, disporrà con proprio decreto l’atto formale di fissazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali, il quale sarà trasmesso ai prefetti della Sardegna per gli adempimenti di competenza.

