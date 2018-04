BERGAMO, 3 APR – Un elefante è scappato da un circo, questa mattina a Badalasco di Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo: la fuga del pachiderma è durata solo pochi minuti, durante i quali avrebbe sfiorato un furgone in transito. L’animale ha poi raggiunto un’aiuola dove si è messo a mangiare l’erba. L’elefante si è allontanato dal circo Dylan ed è poi stato recuperato dai proprietari. Un fatto che è stato confermato dalle forze dell’ordine ma non dai proprietari del circo.

