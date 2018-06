ELENA SANTARELLI SCOPPIA IN LACRIME, LA NOTIZIA LE È APPENA ARRIVATA.

“Succede che poche settimane fa dal Bambin Gesù mi chiedono una mano per trovare un cantante che piaccia ai giovani e che sia disposto a passare un’oretta con loro, in ospedale, per cerebrare la festa della musica – spiega la Santarelli – Così ho chiesto aiuto a qualche amico che lavora nel settore, ho chiesto di darmi una mano nel trovare un’artista disposto a trascorrere un po’ della sua vita con i ragazzi in terapia. E ieri pomeriggio ecco arrivare il messaggio di #gabrieleparpiglia che mi dice: “Elena, devo dirti che Emma viene con piacere il 21 giugno al Bambin Gesù … “! Non era scontato, anzi non è scontato che tutti abbiano voglia di farlo. Il mio cuore scoppia di felicità”

L’ANNUNCIO

Ad annunciare la visita è Elena con un post pubblicato su Instagram. I toni sono pieni di stima nei confronti dell’artista salentina che si è prontamente messa a disposizione di una causa così delicata.“La Sensibilità è l’abito più elegante e prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi”, prosegue, confessando di essere lei stessa fan della ex allieva di Amici: “Seguo #Emma da sempre ,mi piace la sua grinta,le sue canzoni e la sua passione. Passione che esiste in tutto quello che fa! Ho sempre pensato che lei, come me, fosse cresciuta in una famiglia rara,che avesse conservato tutti quei valori sani, puliti, onesti che i genitori ti trasferiscono quando sei bambina. Poi la guardi e il tutto si percepisce facilmente. Leggi i suoi occhi e sono occhi buoni. Emma, insomma, è rimasta la ragazza di Aradeo, la ragazza di sempre ,geneticamente non modificata dalla popolarità. Oggi ho avuto la conferma di tutti questi pensieri!”.