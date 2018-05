Eles Couture, successo per per “Grace… la vie en chic”

Di Maridì Vicedomini

Applausi a scena aperta per “Grace… la vie en chic” la new collection di Eles Couture, presentata con un evento esclusivo all’ Alma Flegrea lo scorso aprile , riproposta con una capsule, ieri 8 maggio all’interno della III edizione di Napoli Moda Design dell’architetto Maurizio Martiniello. Grace Jones, la “venere nera” dello show biz internazionale, icona della moda nel mondo, è dunque la musa ispiratrice di questa nuova, vincente stagione, di un brand di moda fondato da Ester Gatta appena tre anni fa ma già in pole position anche nello spettacolo con la realizzazione di costumi di scena al femminile sia per l’audiovisivo che per il teatro. “Ho voluto dedicare la collezione Primavera Estate 2018 “Eles Couture”, ha spiegato la signora Gatta, “Imprenditrice per caso, vera Artista” ad una donna di fama mondiale come Grace, proveniente dal continente nero, spesso dilaniato ancora oggi da guerre e povertà, inserita in un contesto d’èlite dove regnano il gusto e la raffinatezza quale Parigi, capitale del lusso, quasi a voler suggellare il concetto che la moda in quanto arte costituisce un importante volano per unire popoli e costumi diversi nel segno di un’idea della bellezza che va al di là dell’esteriorità, basandosi essenzialmente sulla purezza e la nobiltà dell’essere. In questa serata, desidero fare un accenno anche al pianeta wedding, proponendo 3 abiti della mia nuova linea Eles Couture in White realizzati in maniera artigianale avendo particolare cura dei tagli e dei tessuti adoperati” Ed a proposito della manifestazione “Napoli Moda Design”, Ester Gatta si è così espressa: “ Ho aderito con vivo entusismo alla proposta del deus ex machina Maurizio Martiniello di partecipare a questa kermesse , perchè sono una convinta sostenitrice del forte legame che unisce da sempre la Moda ed il Design, entrambi espressione di un’arte che nelle sue forme deve essere originale ma sempre sobria ed elegante”. In una suggestiva ambientazione con il supporto tecnico di Sasà Giglio che richiama le romantiche stradine di Montmartre, il quartiere degli artisti della mitica Parigi, la superba “Grace” e 9 splendide mannequin hanno sfilato abiti realizzati secondo i dettami della tradizione della sartoria napoletana, nota in tutto il mondo, confezionati rigorosamente a mano avendo particolare cura delle rifiniture e della scelta di tessuti preziosi come lo chiffon, il mikado, il taffetà, la seta spesso accostati a pizzi macramè ed a ricami di paillettes e micro corallini. La palette di colori gioca su nuance pastello che vanno dal rosa , al verde acqua per arrivare poi a tonalità più forti come il fuxia ed ai basici blu e total black sempre simbolo di un’eleganza sobria ed elegante Particolari gli accessori, quali le velette tempestate di swarovski realizzate interamente a mano in tinta con gli abiti che nascondevano in maniera maliziosa gli splendidi volti delle indossatrici. Molto applaudita anche “la Sposa” interpretata da tre abiti preziosi che ha chiuso la scena di questa nuova vincente performance di Eles Couture. Visti, tra i tanti ospiti presenti alla serata le attrici Anna Capasso e Nicoletta D’Addio, i registi Enzo Acri e Valeria Vaiano, Giulio Ferlaino, Daniela Sabella, Titti Petrucci, Peppe Brandi, Fulvio Florio e Rossella Frendo, Imma Sarnacchiaro, Fabia Grande, Francesca Frendo, Silvia Canitano Del Sorbo, Gino e Maria De Laurentiis, Donatella Latte, Gabriella e Roberta Gatta, Luigi Ferrandino e Patrizia Gargiulo, Giusi Avenia, Patrizia Granato, Serena Albano, Enzo Agliardi, Anna Citarella, Mario Matano, Agostino Siena, Eduardo Angeloni, Luisa Ziccardi, Elvira Cardillo.

MARIDI’ VICEDOMINI