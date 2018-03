Elezioni: a Moncenisio solo 27 votanti

ROMA, 2 MAR – E’ Moncenisio (Torino) il Comune con meno elettori chiamati al voto domenica prossima. Sono 27 per la Camera e 26 per il Senato. Roma naturalmente è la città con il corpo elettorale più numeroso: 2.086.430 elettori per la Camera e 1.930.272 per il Senato. Il dato è contenuto nel dossier del Viminale sulle elezioni politiche. I diciottenni che dopodomani voteranno per la prima vota sono 584.530 (330.378 uomini e 284.152 donne). E’ Roma il Comune con il più alto numero di diciottenni esordienti in cabina elettorale: sono 25.871. Sono 4.229.205 gli elettori che votano per corrispondenza all’estero per l’elezione della Camera: in maggioranza si trovano in Europa (2.216.511) ed in Sudamerica (1.325.796). Per il Senato sono invece 3.834.276. Dominica, Burkina Faso e Isole Marshall sono gli Stati con il minor numero di italiani che voteranno per corrispondenza (un solo elettore). In Argentina i più numerosi (685.550 per la Camera e 630.215 per il Senato).

