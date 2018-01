Elezioni: accordo Sgarbi-Parisi

ROMA, 12 GEN – “Si rafforza, in vista del deposito dei contrassegni e delle liste (tra il 19 e 21 gennaio) lo schieramento politico che fa capo a Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del movimento «Rinascimento. Dopo i “Moderati in Rivoluzione” di Giampiero Samorì, stamane è maturata l’intesa con “Energie per l’Italia” di Stefano Parisi che lo scorso luglio ha cooptato al suo interno i “Civici e innovatori”, ovvero il gruppo parlamentare centrista composto alla Camera da ben 13 deputati indipendenti. Questa nuovo assetto (in particolare la presenza dei “Civici e innovatori”) esonera «Rinascimento» dalla raccolta delle firme, circostanza confermata dal Viminale”.

