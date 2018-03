VENEZIA, 21 MAR – Il sindaco di Calalzo (Belluno) Luca De Carlo, candidato nelle file di Fratelli d’Italia, entra in parlamento. Con la proclamazione ufficiale ieri sera da parte della Corte d’Appello a seguito del ricalcolo si è conclusa una vicenda che per giorni lo ha tenuto sul filo, in un gioco di incastri che ha coinvolto oltre al Veneto, la Calabria, il Trentino e l’Emilia Romagna. Dato per eletto il 6 marzo, si era trovato improvvisamente fuori dall’elenco dei deputati venerdì scorso.

