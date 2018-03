Elezioni: Renzi, buon voto a tutti

ROMA, 4 MAR – “Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi poco dopo aver votato al liceo classico Machiavelli in via Santo Spirito a Firenze, gremito di giornalisti e fotografi. E forse proprio per la ressa causata dalla sua presenza, Renzi si è rivolto agli scrutatori per chiedere “scusate il disturbo”. Renzi, candidato al Senato proprio nel collegio uninominale di Firenze, si è informato con il presidente di seggio sul meccanismo antifrode utilizzato per la prima volta in questa tornata elettorale. Oltre alla moglie Agnese Landini, che però vota in un altro seggio, Renzi era accompagnato da Caterina Biti, candidata Pd al Senato per il collegio plurinominale sempre a Firenze, di cui Renzi ha auspicato l’elezione parlando coi cronisti fuori dal seggio; dal segretario Pd metropolitano Massimiliano Piccioli e dalla vicesegretaria Lorenza Giani.

