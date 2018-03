FIRENZE, 4 MAR – Il segretario del Pd Matteo Renzi ha votato nella sezione 10 del seggio allestito nel liceo Machiavelli di Firenze, in via Santo Spirito, in Oltrarno. Renzi era accompagnato dalla moglie, che vota in un altro seggio. Renzi, arrivato intorno alle 9.20, è entrato e ha potuto votare subito: non c’erano altre persone in fila alla sezione, affollata invece di fotografi e giornalisti.

