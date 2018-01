Embraco conferma fine produzione Italia

TORINO, 15 GEN – L’Embraco, azienda Whirlpool, ha confermato di volere azzerare la produzione in Italia nel 2018 con la chiusura di Riva di Chieri (Torino) e i 497 licenziamenti. Lo rendono noto Fiom e Uilm di Torino che oggi hanno incontrato l’azienda all’Unione Industriale. L’azienda – riferiscono i sindacati – ha sottolineato che, nonostante le proposte formulate dal Mise e i volumi dichiarati a fine 2017, al momento non c’è l’intenzione di mantenere, nemmeno parzialmente, in attività lo stabilimento di Riva di Chieri, 537 lavoratori, 497 dei quali sono stati dichiarati in esubero. Giovedì l’azienda incontrerà il ministero del Lavoro per valutare la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a fronte della presentazione di un piano di risanamento sul quale non sono emersi dettagli. Embraco e sindacati si rivedranno il 24 gennaio all’Unione industriale di Torino. “L’azienda continua nella sua posizione intransigente e conferma l’indisponibilità a salvare anche parte della produzione”, sostengono Fiom e Uilm.

