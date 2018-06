Emergenza Blatte, centinaia di insetti invadono le strade.

Emergenza blatte in pieno centro. A Napoli, in via Salvatore Rosa, sarebbe scoppiata una fogna da cui sarebbero fuoriusciti migliaia di insetti. C’è terrore tra i residente del quartiere che avrebbero chiesto agli amministratori di condomini di avvisare l’Asl per cercare di risolvere il problema.

Con l’incrementarsi del caldo e il mese di giugno (in cui le blatte mettono le ali) la situazione sta andando fuori controllo. Numerose le segnalazioni in tutto il comune con diverse richieste di deblattizzazioni.

Fonte: Voce di Napoli