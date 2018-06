EMERGENZA ZECCHE: ALCUNE POSSONO ESSERE LETALI. BISOGNA EVITARE QUESTI LUOGHI. Sono tantissime. È scattato l’allarme zecche. Con 15 casi di malattia di lyme e 4 di tbe registrati dal reparto malattie infettive del San Martino solo quest’anno, i numeri della stagione appena iniziata superano, o comunque competono, con quelli del 2017. A fine giugno 2017, infatti, i malati di lyme in seguito al morso da zecca erano 16 oggi, a mese appena iniziato, sono già 15. Per l’encefalite sono invece già finiti in ospedale 2 cittadini, mentre altri 2, con sintomi più blandi, sono stati tenuti in osservazione. Insomma l’estate inizia davvero male per gli amanti delle escursioni in montagna e non solo.