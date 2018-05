ENEL nuove assunzioni per personale…

Nuove assunzioni Enel 2018 per diplomati e laureati, di seguito vedremo le posizioni aperte presenti nell’area “lavora con noi” del sito ufficiale Enel. Oltre alle posizioni aperte vedremo anche i requisiti per potersi candidare e le informazioni per l’invio della domanda di partecipazione.

COMMUNICATION E SOCIAL MEDIA SPECIALIST

La ricerca Enel è rivolta a laureati, meglio se in Comunicazione, Marketing, Economia, Social Media o materie equivalenti.

Enterprise Architect – laureato in Informatica, Ingegneria Informatica o materie simili;

– laureato in Informatica, Ingegneria Informatica o materie simili; Offering Engineering Specialist – con laurea in Ingegneria Elcttrica, Elettronica o Meccanica;

– con laurea in Ingegneria Elcttrica, Elettronica o Meccanica; Stagista Web Sales Analysis and Monitoring Performance Support – con laurea in Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica o Economia;

– con laurea in Ingegneria Gestionale, Statistica, Matematica o Economia; Data Scientist – laurea in materie quali Statistica, Bioinformatica, Economia, Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria Elettrica / Industriale e simili.

Le opportunità di lavoro in Enel 2018 si rivolgono sia a candidati con esperienza che a candidati neolaureati o neodiplomati.

Tecnici Commerciali: i candidati ideali sono in possesso di una laurea in materie economico finanziarie o Ingegneria con un’esperienza di almeno tre anni nel settore termoelettrico ed automation, con conoscenze adeguate del mercato Power and Gas, impianti termici di produzione di acqua refrigerata, calda o vapore, ed impiantistica elettrica.

Regulatory Specialist: i candidati ideali sono in possesso di una laurea in Ingegneria Gestionale o materie economiche con almeno 2 anni di esperienza nel settore Regulatory e conoscenza della lingua inglese.

SR Buyer Area Global ICT: i candidati ideali devono avere una laurea nel settore scientifico o in Ingegneria con almeno 6 anni di esperienza in una mansi0ne simile e forti conoscenze della lingua inglese e del pacchetto informatico Office, del mercato dell’energia e della ICT.

Stage Junior Market Business Analyst: i candidati ideali sono dei neo laureati in materie economiche, Ingegneria Gestionale, Matematica, Fisica o Statistica con ottime conoscenze informatiche e della lingua inglese.

Altre posizioni aperte in Enel:

Financial Controller, Trading;

Industrial Controller Specialist;

Solution Architect, Salesforce;

Data scientist Specialist, Mercato Italia;

Specialist Risk Credit Management;

Administration Specialist;

Data Scientist.

L’azienda, con le nuove assunzioni Enel 2018, assume anche all’estero: Grecia, Romania, Francia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Russia, Stati Uniti, Messico, Canada, Costa Rica, Guatemala, Brasile, Cile, Panama, Argentina, Perù e Colombia.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Se ti interessano le nuove assunzioni Enel 2018 è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro direttamente sul sito ufficiale dell’azienda e nello stesso tempo è possibile registrare il proprio curriculum.

credit : concorsi pubblici.net