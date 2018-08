“Era a Genova per lavorare…” L’ultimo saluto a Gennaro il camionista napoletano.

Stamattina sono stato celebrati i funerali di Gennaro Sarnataro alla chiesa della Addolorata di Casalnuovo. Toccante è stata l’omelia del parroco don Ciro Biondi che ha ricordato il camionista napoletano: ”’Bisogna essere responsabili verso la cosa pubblica, non lasciamo che qualcuno se ne appropri. Diventiamo responsabili. Non lo deve essere solo un sindaco o un amministratore, ma tutti noi”.

L’Omelia

Il parroco ha poi ricordato il testo della canzone Jelaous dell’artista britannico Labrinth, dedicato ad un amico che non c’è piu:. ‘Adesso sono geloso dell’area dove sei, del cielo dove ora sei, del cielo dove vivi, di Dio che ti ha fatto felice. Gennaro non aveva mai dimenticato l’amore in Dio che ci ferma da ogni precipizio.. Ha creato armonia ed era su quel ponte il 14 agosto a lavorare mentre gli altri magari erano di passaggio”. Alla fine della funzione il corteo funebre è partito dalla chiesa per raggiungere il cimitero.