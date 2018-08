“Era in una pozza di sangue”. Il macabro ritrovamento che lascia sgomenti

Una ragazza di 31 anni è stata ritrovata morta nel complesso di case popolari di Arischia, frazione a pochi chilometri dall’Aquila. A trovare il cadavere della giovane donna riverso in una pozza di sangue è stato il fratello, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto carabinieri e Polizia stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’accaduto, non si esclude possa trattarsi di omicidio: sul cadavere è stata rinvenuta una ferita da arma da taglio.

fonte: Leggo