“Eravamo sul divano e ha comincito a tremare”. Silvia Provvedi racconta la paura provata per Corona

Attimi di apprensione per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è finito in ospedale. “Eravamo sul divano quando ha cominciato a tremare, a non respirare e a battergli forte il cuore”. Silvia Provvedi ha raccontato la paura provata per la crisi che qualche giorno, come Leggo.it ha riportato, del fidanzato Fabrizio Corona, da poco fuori dal carcere.

“DiPiù” ha pubblicato le foto che lo vedono fuori dalla struttura sanitaria milanese dove è stato ricoverato mentre torna a casa, visibilmente provato, accompagnato da un amico che lo sostiene.