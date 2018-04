Eric Bristow è morto- E’ morto all’età di 60 anni il campione del mondo di freccette Eric Bristow. Ha avuto un infarto improvviso. Bristow, conosciuto al grande pubblico con il nome di “Crafty Cockney” rimarrà secondo i fan ” la leggenda vivente nel mondo dello sport britannico”.

Addio al campione Eric Bristow

Campione del mondo per ben 5 volte tra il 1980 e 1986, Bristow ha anche vinto cinque titoli World Masters ed è stato un fondatore quando il PDC si è formato nel 1993. Ha ricevuto un MBE per i suoi servizi sportivi nel 1989. Ha anche lavorato come commentatore televisivo ed è apparso su ITV show “I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here” nel 2012.