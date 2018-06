Eroe a 10 anni, muore per salvare il fratello dalle fiamme

Ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che hanno invaso l’appartamento in via dei Mille a Messina, poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di salvare il fratellino Raniero. Il bambini di 13 anni è morto asfissiato con il fratello di 10 anni. I genitori sono riusciti a mettere in salvo i due figli più piccoli, m,a altri due sono restati intrappolati nell’abitazione devastata dal rogo.

Le parole dello zio

Il racconto, con un filo di voce, è di Fernando Rizzo, cugino della madre dei due bambini. «L’incendio è divampato intorno alle quattro – dice – Ho sentito urlare e bussare forte alla porta erano i miei cugini e i loro figli. Sono entrati e poi ho visto nelle scale anche il loro bambino di 13 anni che si è accorto che mancava quello di dieci ed è scappato scendendo al piano di sotto per salvarlo, ma poi non è più risalito».

Fonte: Mattino