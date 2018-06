Eruzione Vulcano: «Ci sta mangiando vivi», le grida disperate di una madre. Sarebbero almeno 25 i morti nell’eruzione del Vulcano del Fuego a sud-ovest di Città del Guatemala, capitale del Guatemala. I feriti sono una ventina. Si teme però un bilancio di vittime molto più severo in quanto un numero ancora imprecisato di persone è al momento dato per disperso. E aumenta di ora in ora anche il numero delle persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: al momento sono 3.100. Stando a quanto si evince il Vulcano in questione sembrerebbe uno dei più attivi dell’America Centrale. Seguono aggiornamenti.