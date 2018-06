Sono 679 i candidati che hanno superato le prove scritte della sessione 2017 dell’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Firenze.

E’ quanto si apprende dalla Segreteria dell’Ufficio Esame Avvocati della Corte di Appello di Firenze.

Hanno sostenuto le prove scritte 958 candidati, con una percentuale di ammessi pari al 70,87% (risultato assai migliore della sessione precedente).

In base all’abbinamento delle sedi, gli elaborati dei candidati sono stati corretti dalla Corte di Appello di Catanzaro.

Estratta la lettera “W” per l’avvio delle prove orali.

Esame avvocato 2017-2018: risultati Bari

Anche la Corte di Appello di Bari ha comunicato i risultati della prova scritta dell’esame avvocato. Su un totale di 1.159 candidati, hanno superato la prima fase dell’esame 501 persone, vale a dire il 43,74% del totale; comunque un numero minore di ammessi rispetto alla sessione precedente. In base all’abbinamento delle sedi, la correzione degli elaborati è stata effettuata dalla Corte di Appello di Torino. Per quanto riguarda gli esami orali, infine, è stata estratta la lettera Q.

Esame avvocato 2017-2018: gli altri risultati

Per quanto riguarda gli altri risultati bisognerà attendere i prossimi giorni. Gli esiti con le relative ammissioni dovrebbero essere pronti per la fine del mese. Le tempistiche di correzioni possono essere più o meno lunghe in base al numero dei candidati che hanno sostenuto la prova. Per ciò che concerne le altre città, le ultime voci riguardano Brescia, i cui risultati potrebbero arrivare tra domani mercoledì 20 giugno e giovedì 21 giugno; stesse date per la città di Trieste; mentre a Napoli gli esiti dovrebbero essere pubblicati giovedì 21 giugno.