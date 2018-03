Escalation criminale in Sannio, rinforzi

BENEVENTO, 25 MAR – Aumentano atti intimidatori e rapine nel Beneventano e, per fronteggiare l’escalation criminale, l’Arma mette in campo anche gli uomini della Compagnia di intervento operativo (Cio), provenienti dal 10/o Reggimento carabinieri Campania di Napoli. Per circa un mese opereranno in provincia di Benevento 10 unità di rinforzo della Cio, “particolarmente adatti e preparati nelle attività di controllo straordinari del territorio, di ausilio ai reparti dell’Arma territoriale”. Le nuove unità saranno impiegate in modo specifico in Valle Telesina e in Valle Caudina. A completare il dispositivo straordinario è previsto “un sistema di servizi di controlli e posti di blocco a cui concorreranno i reparti dei carabinieri della vicina provincia di Caserta, da dove spesso provengono alcune bande che effettuano i raid predatori nelle citate zone”.

